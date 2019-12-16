شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء محمد بن زايد بعدد من رؤساء وأعضاء البرلمانات الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعدد من رؤساء وأعضاء البرلمانات الإقليمية والدولية، على رأسهم ديفيد هيرلى الحاكم العام للكومنولث الأسترالي.

الشيخ محمد بن زايد

محمد بن زايد

محمد بن زايد ونشر محمد بن زايد عبر حسابه بتويتر، تفاصيل عن لقاءاته اليوم الاثنين، وقال: "بحثت اليوم فى أبوظبى وديفيد هيرلى الحاكم العام للكومنولث الأسترالى.. سبل تعزيز علاقاتنا الثنائية ودعمنا القيم الحضارية والإنسانية فى التعايش المشترك والتسامح التي تميز بلدينا".

ديفيد هيرلى ومحمد بن زايد

محمد بن زايد وديفيد هيرلى Advertisements

ولى عهد أبو ظبى وديفيد هيرلى وتابع: "التقيت رئيس البرلمان القبرصى وتبادلنا الجوانب المختلفة للعلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها".

لقاء بن زايد ورئيس البرلمان القبرصى

محمد بن زايد ورئيس البرلمان القبرصى كما التقى مجموعة من الطلاب المشاركين في مبادرة " رحلة الاتحاد 2019 "، وقال: "سررت بلقاء أبنائى الطلبة المشاركين فى مبادرة "رحلة الاتحاد 2019" التى تنظمها جمعية البيت متوحد.. "رحلة الاتحاد" متنوعة وغنية بتاريخها ومكتسباتها الوطنية".

رحلة الاتحاد

محمد بن زايد والطلاب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل لقاء محمد بن زايد بعدد من رؤساء وأعضاء البرلمانات الإقليمية والدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.