الحكومة السورية المؤقتة تفرج عن منضمين قسرًا لـ"ي ب ك"

سوريا/ أدهم كاكو، عمر قوباران/ الخليج 365

أفرجت الحكومة السورية المؤقتة، عن مجموعة من المنضمين لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي قسرًا أو بعد التغرير بهم، وذلك بعد تسليم أنفسهم للجيش الوطني السوري بموجب عفو أعلن الأسبوع الماضي.

وأعلن رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، في مؤتمر صحفي بمدينة رأس العين شمالي سوريا، الاثنين، عن إطلاق سراح مجموعة ممن لم يرتكبوا جرائم، بعد أن سلموا أنفسهم للجيش الوطني عقب فرارهم من "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي.

وقال مصطفى: "تعلمون أننا أعلنا عن عفو الأسبوع الماضي، وبعده سلم الكثير من المواطنين أنفسهم للجيش الوطني، واليوم أفرجنا عن قسم منهم بعد التأكد من عدم تورطهم في جرائم".

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وأكد أن عملية الإفراج متواصلة عن الذين لم يتورطوا بجرائم، مبينًا أن العفو لا يشمل من شاركوا في ارتكاب جرائم.

ولم يتطرق مصطفى لعدد الذين تم الإفراج عنهم حتى اليوم.

وفي 4 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، أعلنت الحكومة السورية المؤقتة أنها ستعفو عن الأشخاص الذين لم يرتكبوا الجرائم من بين المنضمين قسرًا أو عن طريق الخداع إلى تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، في حال استسلامهم.

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