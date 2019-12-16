الداخلية التركية تعلن ترحيل إرهابي مغربي إلى بلاده

أنقرة/ الخليج 365
أعلنت وزارة الداخلية التركية، الإثنين، ترحيل مقاتل إرهابي أجنبي، يحمل الجنسية المغربية إلى بلاده.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن عمليات ترحيل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم، مستمرة.
وأضاف البيان أن السلطات التركية، رحلّت في هذا الإطار، إرهابيا أجنبيا يحمل الجنسية المغربية.
وسبق لمتحدث الداخلية التركية، إسماعيل جاتاكلي، أن أعلن في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بدء ترحيل الإرهابيين إلى بلادهم.
وقال متحدث الداخلية وقتها، إن تركيا عازمة على ترحيل الإرهابيين الأجانب، الذين ألقي القبض عليهم، إلى بلدانهم.
ومطلع نوفمبر الماضي، قال وزير الداخلية سليمان صويلو، إن بلاده "ليست فندقا لعناصر داعش من مواطني الدول الأخرى".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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