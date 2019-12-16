أردوغان يلتقي رئيس وزراء الصومال في جنيف

جنيف/ ظفر بياز / الخليج 365

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري، في مدينة جنيف السويسرية.

وجرى اللقاء بشكل مغلق، واستغرق 50 دقيقة، في مقر إقامة أردوغان بجنيف التي وصلها للمشاركة في منتدى اللاجئين العالمي.

وحضر اللقاء من الجانب التركي وزيرا الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والدفاع خلوصي أكار، إضافة إلى رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة ابراهيم قالن.

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وحضر كذلك نائب رئيس حزب العدالة والتنمية نعمان قورتولموش، والنائب البرلماني عن حزب الحركة القومية أحمد أرباش.

وقبل اللقاء، تبادل أردوغان أطراف الحديث مع مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع وسياسة الجوار، أوليفر فارهيلي.

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