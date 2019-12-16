عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365
قرر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الإثنين، تعيين اللواء حسين الحواتمة، مديرا للأمن العام.
يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من توجيهات ملك الأردن لحكومته، بدمج الدرك والدفاع المدني ضمن الأمن العام.
وجاء في نص المرسوم، الذي تلقت الخليج 365 نسخة منه، "صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء تعيين عطوفة اللواء الركن حسين محمد سالم الحواتمة، مديرًا للأمن العام"، اعتبارا من تاريخ اليوم الإثنين.
وقرر مجلس الوزراء إحالة مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود، ومدير الدفاع المدني اللواء مصطفى البزايعة إلى التقاعد، وفق ما أوردته الوكالة الرسمية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن.. مرسوم ملكي بتعيين مدير جديد للأمن العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.