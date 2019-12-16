الأردن.. مرسوم ملكي بتعيين مدير جديد للأمن العام

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

قرر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الإثنين، تعيين اللواء حسين الحواتمة، مديرا للأمن العام.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من توجيهات ملك الأردن لحكومته، بدمج الدرك والدفاع المدني ضمن الأمن العام.‎

وجاء في نص المرسوم، الذي تلقت الخليج 365 نسخة منه، "صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء تعيين عطوفة اللواء الركن حسين محمد سالم الحواتمة، مديرًا للأمن العام"، اعتبارا من تاريخ اليوم الإثنين.

وقرر مجلس الوزراء إحالة مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود، ومدير الدفاع المدني اللواء مصطفى البزايعة إلى التقاعد، وفق ما أوردته الوكالة الرسمية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.