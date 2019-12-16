وصول 15 مهندسا مصريا وسعوديا إلى أكبر حقل نفط في سوريا

دير الزور(سوريا)/ إبراهيم خليل/ الخليج 365-

قالت مصادر محلية في سوريا، الإثنين، إن 15 مهندسًا مصريًا وسعوديًا وصلوا إلى حقل "العمر" النفطي، الخاضع لسيطرة منظمة "ي ب ك- بي كا كا" الإرهابية في ريف محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وأضافت المصادر، طلبت عدم نشر أسمائها، للأناضول أن مجموعة المهندسين والتقنيين وصلت إلى المنطقة مساء الجمعة الماضي، على متن طائرات مروحية أمريكية.

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وأوضحت أن مهمة المجموعة هي تأهيل الحقل وزيادة إنتاجه من النفط، وتدريب العاملين فيه.

وأعلنت إدارة حقل "العمر"، التابعة لمنظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية، الأسبوع الماضي، عن حاجتها لعاملين مختصين للعمل في الحقل.

وحقل "العمر" هو أكبر حقول النفط السورية، وبلغ إنتاجه قبل اندلاع الثورة في سوريا، عام 2011، 27 ألف برميل يوميًا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.