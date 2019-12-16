"قطر الوطني" يطلق مركزه العالمي للابتكار في إسطنبول

محمد إبراهيم/ الخليج 365

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني (أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا)، إطلاق مركزها العالمي المعني بالابتكار (QNBeyond) في مدينة إسطنبول.

وحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، تم اختيار السوق التركية لأنها تحظى بأكبر قدر من الإمكانات، وتتمتع بإمكانية الوصول لمجموعة كبيرة من المواهب الجديدة.

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ويهدف المركز، إلى تعزيز قدرات مجموعة بنك قطر الوطني في مجال الابتكار، التي تتمحور حول مواكبة الأعمال المصرفية للتطورات المستقبلية بالتركيز على التحول الرقمي.

وقالت المجموعة، إن المركز يهدف إلى تشجيع الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية الجديدة، بالعمل كحاضنة أو مسرع للمشاريع.

ومجموعة بنك قطر الوطني، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، مدرجة ببورصة قطر وتملك الحكومة فيها حصة أغلبية، تتواجد شركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.