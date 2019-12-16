بوتين وميركل يناقشان هاتفيا الشأن الليبي

موسكو / الخليج 365
بيان الكرملين:
- الجانبان شددا على ضرورة منع تدهور الأوضاع وضمان الحوار السلمي في ليبيا
- بوتين أكد مجددا استعداد روسيا لدعم مبادرات ألمانيا والأمم المتحدة للقيام بوساطة في هذا الشأن
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، الشأن الليبي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وذكر بيان صادر عن الرئاسة الروسية (الكرملين) أن مباحثات الجانبين جاءت في اتصال هاتفي.
وأوضح البيان أن بوتين وميركل تبادلا وجهات النظر حول حل المسألة الليبية.
وأكد أن الجانبين شددا على ضرورة منع تدهور الأوضاع وضمان الحوار السلمي في ليبيا.
وأضاف أن "بوتين أكد مجددا استعداد روسيا لدعم مبادرات ألمانيا والأمم المتحدة لتولي دور الوساطة في هذا الشأن".
كما بحث بوتين وميركل قمة "رباعية النورماندي"؛ التي استضافتها فرنسا الأسبوع الماضي في باريس، لبحث تسوية النزاع في كييف.
وشدد الجانبين على ضرورة تطبيق اتفاقية مينسك، المتعلق بحل الأزمة شرقي أوكرانيا، بحسب بيان الكرملين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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