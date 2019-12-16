ضبط 298 مهاجرا بولاية تركية خلال 3 أشهر

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قرقلار إيلي (تركيا) / أوغون تيران / الخليج 365
ضبطت السلطات التركية في ولاية قرقلار إيلي شمال غربي البلاد 298 مهاجرا غير نظامي خلال ثلاثة أشهر.
وأفاد بيان صادر عن مديرية أمن الولاية، الإثنين، بأن قوات الأمن شنت 20 عملية ضد الهجرة غير النظامية خلال ثلاثة أشهر.
ولفت البيان إلى أن العمليات أسفرت عن ضبط 298 مهاجرًا غير نظامي خلال تلك الفترة أثناء محاولتهم مغادرة البلاد بطرق غير نظامية.
وذكر أن الموقوفين يحملون جنسيات باكستان وبنغلاديش وسريلانكا وأفغانستان والصومال والعراق وإيران.
وأشار إلى توقيف 10 أشخاص للاشتباه بتنظيمهم عمليات الهجرة غير الشرعية، فيما نقل المهاجرون إلى مديرية الهجرة في الولاية لاتخاذ الإجراءات الرسمية بحقهم.
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