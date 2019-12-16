‎كندا مستعدة لنقل خبراتها في النظام الاتحادي إلى العراق

أربيل/ علي محمد/ الخليج 365
أبدت كندا استعدادها، الإثنين، لنقل خبراتها في النظام الاتحادي إلى بغداد وإقليم كردستان في شمال العراق.
جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس حكومة إقليم كردستان في شمال العراق، مسرور بارزاني، في مكتبه، مع السفير الكندي الجديد لدى بغداد، أولريك شانون، بحسب بيان لحكومة الإقليم.
وقدم السفير الكندي تهنئة لبارزاني بمناسبة تسلمه رئاسة الحكومة وتمنى له النجاح في عمله، وعبر عن أمله بتعزيز العلاقات بين كندا والإقليم والعراق عامة.
وأعرب شانون عن استعداد كندا لمساعدة الإقليم والعراق، عبر الاستفادة من التجربة والخبرة الكندية في النظام الاتحادي.
وجمهورية العراق دولة اتحادية تضم 19 محافظة، تشكل أربع منها إقليم كردستان، وهو إقليم عراقي يتمتع بحكم اتحادي.
وتوجد بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية في بغداد ملفات خلافية يسعى الطرفان إلى معالجتها بالحوار، وهو ما حدث مثلًا في ملف إدارة الثروة النفطية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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