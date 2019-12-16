التعليم تكلف الإداريين والإداريات بالعمل «منسقي أمن»

صحيفة الخليج الالكترونية

أكدت مصادر ، بأن تعميمًا صدر بتوجيه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، يتضمن تكليف إداريين وإداريات، بالعمل منسقي ومنسقات أمن وسلامه مدرسية.

وتتضمن التعميم وفقاً لـ”عاجل” ضوابط التكليف أن يكون المكلف ملمًا بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بالأمن والسلامة، ولديه قدرة على التعامل مع أدوات وأجهزة السلامة ويفضل أن يكون حاصلًا على دورات تدريبية في هذا المجال، وأن يكون متقنًا لمهارات التواصل مع الجهات ذات العلاقة، وأن يكون من شاغلي الوظائف الإدارية ولائقًا طبيًّا لأداء مهام تنسيق الأمن والسلامة.

وتتضمن مهام منسق ومنسقة الأمن والسلامة، اعتماد وتنفيذ خطة الإخلاء في المدرسة وتدريب الطلاب بشكل دوري، بالإضافة إلى متابعة عمل وصيانة أدوات وأجهزة السلامة ومخارج الطوارئ والإبلاغ عن أي خطر يهدد سلامة منسوبي المدرسة، فضلًا عن متابعة عمل حارس الأمن بالمدرسة، وما يستجد من أعمال خاصة بالأمن والسلامة داخل المدرسة.