الداخلية تعلن نتائج القبول النهائي بالمديرية العامة للدفاع المدني

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة “عريف – جندي أول – جندي ” رجال. ولمعرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة “أبشر – التوظيف” الاطلاع على الرابط : www.jobs.sa .

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