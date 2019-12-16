“ا- محمد عكفي” رئيساً للشؤون التعليمية بشرق أبها

الخليج - حسن القبيسي صدر قرار مدير عام التعليم بمنطقة عسير “ا- سعد الجوني” بتكليف “ا- محمد عبدالوهاب عكفي” رئيساً للشؤون التعليمية بمكتب شرق أبها. صحيفة الخليج الالكترونية تبارك لـ “ا- محمد عكفي” وتتمنى له مزيداً من التوفيق والنجاح.

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