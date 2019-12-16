شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن وبريطانيا يبحثان التعاون العسكرى وتعزيز العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - Advertisements استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الاثنين، نائب قائد العمليات الجوية في سلاح الجو البريطاني الفريق جيري ماثيو والوفد المرافق. وذكرت أنباء الاردن بترا ان اللواء الركن الحنيطي بحث مع المسئول العسكري البريطاني أوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.

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