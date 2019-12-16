شكرا لقرائتكم خبر عن تقني يوضح معلومة مهمة بشأن تحذير «الأمن السيبراني» من ثغرات «آي كلاود» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح المتخصص في التقنية والأمن السيبراني، ياسر الرحيلي، أن التحذير الصادر عن “المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني” ليس لأصحاب أجهزة الآيفون. وقال “الرحيلي” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “تحذير المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني من ثغرات في الأيكلاود يختص بأجهزة الويندوز (اللابتوب مثلًا)”. وأضاف المختص التقني: أن التحذير “ليس لأصحاب أجهزة الآيفون، فإذا لم يكن لديك جهاز ويندوز فالتحذير ليس موجه لك”.

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