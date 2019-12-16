شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف ترخيص محطات الوقود الممتنعة عن تركيب شاشات عرض الأسعار والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية، توجيها لجميع الأمانات والبلديات بالمناطق والمحافظات، بهدف التأكد من تنفيذ محطات الوقود وضع شاشات العرض الإلكترونية، وأن تكون هذه الشاشات أحد المتطلبات الرئيسية للترخيص لمحطات الوقود.
وشددت الوزارة أنه في حال مخالفة ذلك يتم إنذار المحطة بثلاثة إنذارات، ليتم بعد ذلك إيقاف ترخيص الخدمة عن محطات الوقود الممتنعة عن تركيب الشاشات.
وأوضحت أن تركيب الشاشات يهدف إلى تعزيز الشفافية والوضوح مع المستفيدين فيما يتعلق بأسعار الوقود، ومصداقية مزوّد الخدمة والتزامه بالأسعار الرسمية.
يذكر أن الوزارة كانت قد كثفت مطلع الشهر الجاري حملتها الرقابية للتأكد من التزام جميع محطات الوقود بتركيب شاشات عرض إلكترونية، تُبيّن السعر المرجعي وأسعار البنزين بنوعيه (RON 95/ RON 91) إضافة إلى الديزل والكيروسين.
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