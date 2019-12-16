شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف ترخيص محطات الوقود الممتنعة عن ‏تركيب شاشات عرض الأسعار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية، توجيها لجميع الأمانات ‏والبلديات بالمناطق والمحافظات، بهدف التأكد من تنفيذ محطات ‏الوقود وضع شاشات العرض الإلكترونية، وأن تكون هذه ‏الشاشات أحد المتطلبات الرئيسية للترخيص لمحطات الوقود.‏

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وشددت الوزارة أنه في حال مخالفة ذلك يتم إنذار المحطة بثلاثة ‏إنذارات، ليتم بعد ذلك إيقاف ترخيص الخدمة عن محطات الوقود ‏الممتنعة عن تركيب الشاشات‎.

وأوضحت أن تركيب الشاشات يهدف إلى تعزيز الشفافية ‏والوضوح مع المستفيدين فيما يتعلق بأسعار الوقود، ومصداقية ‏مزوّد الخدمة والتزامه بالأسعار الرسمية.‏

يذكر أن الوزارة كانت قد كثفت مطلع الشهر الجاري حملتها الرقابية ‏للتأكد من التزام جميع محطات الوقود بتركيب شاشات عرض ‏إلكترونية، تُبيّن السعر المرجعي وأسعار البنزين بنوعيه ‎ ‎‎(RON 95/ RON 91) ‎ إضافة إلى الديزل والكيروسين‎.