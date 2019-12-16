شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن نتائج القبول النهائي لوظائف «الدفاع المدني» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، اليوم الاثنين، نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة (عريف – جندي أول – جندي) للرجال.

وأوضحت الإدارة، أنه يمكن للمتقدمين معرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر – التوظيف)، على الرابط التالي (اضغط هنا).