شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن نتائج القبول النهائي لوظائف «الدفاع المدني» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، اليوم الاثنين، نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة (عريف – جندي أول – جندي) للرجال.
وأوضحت الإدارة، أنه يمكن للمتقدمين معرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر – التوظيف)، على الرابط التالي (اضغط هنا).
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