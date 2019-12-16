الصيد بطيور «الغاق» وسيلة للترويج السياحي للصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رصدت عدسات المصورة الأوكرانية جوليا ويميرلين جولة صياد صيني ثمانيني ينتظر حصيلته اليومية من الأسماك، والتي ينجح في الحصول عليها بفضل طائر الغاق في تقليد قديم يرجع إلى العام 690، على ضفاف نهر «لي» في مقاطعة «قويلين»، والتي تحولت إلى منطقة جذب سياحي بفضل طرق الصيد التقليدية وسط الطبيعة الساحرة. وعادة يقتني الصيادون عشرات من طيور الغاق، التي يتم تدريبها منذ فقسها لتصبح قادرة على اصطياد الأسماك عبر الغوص، بفضل جرابها العميق في رقبتها والذي يثبت عليه «فخ» لمنعها من ابتلاع الصيد. تجمع هذه الطيور بين قدرات الطيران في السماء، وبراعة السباحة، ورشاقة الغوص في المياه. وأنواعها كثيرة تصل لنحو 39 نوعاً تعيش في سواحل بحار العالم ومحيطاته. وقالت ويميرلين إن تقنيات الصيد الحديثة حلت محل الطرق القديمة والتي تقتصر ممارستها اليوم على كبار السن، أو لأغراض الترويج السياحي.