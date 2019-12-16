«صحن مشعل».. تجربة سعودية لمواجهة هدر الطعام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في مسعى للتصدي لظاهرة هدر الطعام الواسعة الانتشار في السعودية، صمم الشاب السعودي مشعل الخريشي أطباقاً تجعل الوجبات تبدو أكبر من حجمها الحقيقي، وأطلق عليها «صحن مشعل»؛ بهدف التقليل من هدر الطعام. والصحن مرتفع في جهة الوسط التي لا تتسع سوى لكمية قليلة من الطعام، ما يعني تقديم كمية أقل من الأرز. وقال الخريشي: إن التصميم المبتكر للصحن يقلل الهدر بنسبة 30%.

وأضاف: «منذ تقديم الفكرة التي لاقت إقبالاً من العديد من المطاعم السعودية قبل نحو سنتين، نجحنا في توفير 3 آلاف طن من الأرز بدلاً من هدرها». وأشار الخريشي إلى أن أطباقاً هائلة ومتنوعة من الطعام تضاف إلى الموائد الخليجية كرمز للضيافة والكرم؛ لكن ينتهي المطاف بالكثير من هذا الطعام في سلة المهملات. وعادة يقدم السعوديون الطعام في أطباق بيضاوية الشكل مع كميات هائلة من الأرز، الذي يتم هدر كميات كبيرة منه في النهاية. وقال: «مع التصميم الجديد للأطباق، نحافظ على الكرم مع التقليل من الهدر».

وقال تقرير صادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية عام 2018، إن نصيب الفرد من الطعام المهدر في السعودية يبلغ حوالي 250 كلج سنوياً، وهو ما يتجاوز بكثير ضعف المعدل العالمي البالغ 115 كلج للفرد. وتقدر الوزارة أن هدر الغذاء يكلّف المملكة نحو 13 مليار دولار سنوياً.