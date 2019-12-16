«اللاعنف» عنوان أولى حفلات «يو 2» في الهند

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحيت فرقة الروك الإيرلندية «يو 2»، أول حفلة لها في الهند مساء الأحد، وسط حضور جماهيري كبير، إضافة إلى وجود مشاهير بوليوود الذين توافدوا من كل أنحاء البلاد إلى مدينة مومباي التي استضافت الحفل.

وتعد فرقة «يو 2» الأحدث بين الفرق الموسيقية والمغنين الذين يقيمون حفلات ضمن جولاتهم في الهند، بعد كل من بيونسيه وشاكيرا و«كولدبلاي»، وديمي لوفاتو، وبراين آدمز وآخرين. وبحسب المنظمين، فقد بيعت حوالي 35 ألف تذكرة للحفلة الموسيقية التي أحيتها الفرقة في استاد «دي واي باتيل» الرياضي.

وقبل الحفلة نشر أعضاء الفرقة على صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي صورة لكلمات «أهيمسا هي المثل الأعلى».

وقال المغني الرئيسي للفرقة بونو في مقابلة مع قناة «إن دي تي في» التلفزيونية في سبتمبر/أيلول: «تأثرنا بمارتن لوثر كينج جونيور وهو تلميذ للمهاتما غاندي».

وأضاف: «لذلك نحن نأتي كتلاميذ إلى مصدر الإلهام وهو أهيمسا وتعني «اللاعنف»، إنها أعظم هدية للعالم».