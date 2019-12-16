أطباء أستراليون يطالبون بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسبب دخان الحرائق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طالبت أكثر من 20 مجموعة تمثل الأطباء إلى جانب العاملين بالمجال الصحي، الحكومة الأسترالية بإعلان حالة طوارئ للصحة العامة؛ للتعامل مع تلوث الهواء المستمر في سيدني ومناطق أخرى؛ بسبب دخان حرائق الغابات. وطوال الأسابيع الماضية، تسببت سحب الضباب الدخاني في اختناق مدينة سيدني، وأجزاء من ولاية نيو ساوث ويلز؛ بسبب العشرات من حرائق الغابات الضخمة.

وفي الأسبوع الماضي، أدت الحرائق إلى سوء تلوث الهواء بزيادة 11 مرة على مستوى «الخطر» العادي، وشجعت السلطات، السكان في المناطق المتضررة على تجنب ممارسة الرياضة، والبقاء في منازلهم مع إغلاق النوافذ والأبواب.

وقالت المجموعة، التي تضم الكلية الملكية الأسترالية للأطباء واتحاد التمريض والقبالة الأسترالي، في بيان مشترك يوم الاثنين، «لا يوجد مستوى آمن لتلوث الهواء». ويرتبط تلوث الهواء بتبعات مثل الولادات المبكرة ونقص وزن الرضيع والربو وأمراض القلب والسكتة الدماغية وسرطان الرئة.