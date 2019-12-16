لوبي نيوزيلندي: ثلثا الأسلحة المحظورة لا تزال متداولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت جماعة تدافع عن حق حيازة الأسلحة في نيوزيلندا الاثنين، أن ثلثي الأسلحة التي تم حظرها في أعقاب هجمات كرايستشيرش ما زالت متداولة. وقالت نيكول ماكي المتحدثة باسم «مجلس مالكي الأسلحة المرخصة» في بيان، إن المجلس قدر بأن هناك 170 ألف سلاح شبه آلي غير قانوني ما زال متداولاً في البلاد. وكانت الشرطة قد قدرت في السابق استمرار تداول ما بين 56 ألفاً و 173 ألف سلاح محظور.

وأظهرت البيانات التي أصدرتها الشرطة قبل أيام، أنه جرى تسليم نحو 47 ألف سلاح، ودفعت الحكومة نحو 73 مليون دولار نيوزيلندي (48.2 مليون دولار) مقابل تسليمها. ويعني ذلك تمكن الشرطة من استعادة 28% من إجمالي الأسلحة التي تم حظرها مؤخراً.

ويشار إلى أنه أمام مالكي الأسلحة حتى الجمعة المقبلة لتسليم الأسلحة بحسب ما ينص عليه اتفاق العفو، وذلك عقب أن حظرت نيوزيلندا معظم الأسلحة شبه الآلية في إبريل/نيسان الماضي.

وقالت ماكي، إنه على الرغم من أن المجلس يشجع مالكي الأسلحة المرخصة على الانصياع للقانون، فهي تتفهم سبب اختيار بعض الأشخاص عدم المشاركة في هذه العملية. وأضافت، «جرى حظر أسلحة أكثر مما أعلنت عنه السلطات، والتعويضات ضئيلة، وحظر الصادرات يدمر فرصة بيع المقتنيات الثمينة، والشرطة تدمر الأسلحة التي يتم الحصول عليها».