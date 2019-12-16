«جومانجي: ذا نيكست ليفل» يتصدر إيرادات دور السينما الأمريكية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدر فيلم الحركة والمغامرة «جومانجي: ذا نيكست ليفل»، إيرادات دور السينما بأمريكا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي، حسبما أظهرت إحصاءات استوديوهات السينما مساء الأحد.

وحقق الفيلم، الذي يشارك في بطولته دوين جونسون «ذا روك» وجاك بلاك وكيفن هارت، إيرادات بلغت 60.1 مليون دولار.

وتراجع إلى المركز الثاني فيلم الرسوم المتحركة «فروزن 2»، الذي يشارك في أداء أصوات شخصياته: كريستين بيل وادينا منزل وجوش جاد، محققاً إيرادات بلغت 19.18 مليون دولار.

وجاء في المركز الثالث فيلم الكوميديا والجريمة «نايفز أوت»، الذي يشارك في بطولته دانيال كريج وكريس إيفانز وآنا دي أرماس، محققاً إيرادات بلغت 9.25 مليون دولار.

وحل في المركز الرابع فيلم الدراما «ريتشارد جيويل»، الذي يشارك في بطولته باول والتر هوزر وسام روكويل وبراندون استانلي، محققاً إيرادات بلغت 5 ملايين دولار.

واحتل المركز الخامس فيلم الرعب والغموض «بلاك كريسماس»، الذي يشارك في بطولته ايموجين بوتس وليلي دونهيو، محققاً إيرادات بلغت 4.42 مليون دولار.