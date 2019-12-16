شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 عسكريين عراقيين وإصابة 5 آخرين شمال شرقي بغداد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفاد بيان عسكري عراقي الاثنين، بمقتل 5 عسكريين عراقيين، وإصابة 5 آخرين، بينهم ضابط في حادثين منفصلين في مناطق تابعة لمحافظة ديالى (57 كيلومتراً شمال شرقي بغداد).
وقالت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة، في بيان صحفي، إن عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي، هاجمت الأحد، نقطة تابعة لكتيبة دبابات الفرقة الخامسة في قرية نوفل بقضاء المقدادية في محافظة ديالى، ما أدى إلى مقتل عسكريين اثنين وجرح آخر.
ووفق البيان، وفي حادث منفصل، أطلقت عناصر التنظيم الإرهابي الرصاص بشكل مباشر على قوة تابعة للفوج الثاني في الفرقة الخامسة بمنطقة الندى في قضاء بلدروز، ما أدى إلى مقتل ثلاثة عسكريين وجرح أربعة آخرين بينهم ضابط.
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