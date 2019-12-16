الرئيس الصيني يُعرب عن «دعمه غير المحدود» لرئيسة هونج كونج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب الرئيس الصيني شي جين بينج، عن «دعمه غير المحدود» لرئيسة هونج كونج كاري لام، وذلك خلال اجتماع بينهما في بكين، الاثنين.

وتأتي زيارة لام الثالثة والأخيرة خلال عام 2019 لبكين، في الوقت الذي تشهد فيه المدينة تظاهرات مناهضة الحكومة اندلعت قبل 6 أشهر.

وقال جين بينج في اللقاء، إن لام «كانت شجاعة للغاية» في محاولتها لإصلاح المشاكل الاجتماعية في هونج كونج خلال «أصعب وأكثر فترة تعقيداً»، منذ تسليم هونج كونج للصين عام 1997 بعدما خضعت للحكم البريطاني لمدة 150 عاماً.

وأكد بينج التزام بكين بمبدأ دولة واحدة ونظامان، الذي يهدف لضمان الحكم الذاتي لهونج كونج حتى عام 2047. كما حذر من التدخل الأجنبي في شؤون هونج كونج. وأشاد الرئيس الصيني بجهود حكومة هونج كونج في تعزيز اقتصاد المدينة المتداعي، عبر حزم إنقاذ وحوافز مالية.

ويعد هذا أول لقاء بين الرئيس الصيني ولام، منذ فوز مرشحين مؤيدين للديمقراطية في الانتخابات المحلية في هونج كونج الشهر الماضي.

وأعرب شي جين بينج عن دعمه لشرطة هونج كونج، التي تراجعت شعبيتها نتيجة اتهامات واسعة النطاق بممارسة العنف ضد المتظاهرين.

وخلال زيارتها لبكين، لجأت لام، إلى موقع «فيسبوك» لتكرر التزامها برأب الصدع في مجتمع هونج كونج من خلال الحوار. وقالت: «مصداقية حوارنا مع الجمهور لم تتغير»، وأضافت: «سيواصل فريق الإدارة الاستعداد بنشاط للحوار المجتمعي المقبل، وسيواصل الترويج لأشكال مختلفة من الحوار للاستماع إلى صوت الشعب».