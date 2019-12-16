شكرا لقرائتكم خبر عن قيادة الإمارات تسابق الزمن بعزيمة الرجال الأوفياء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد عدد من المسؤولين بمناسبة إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، العام المقبل عام الاستعداد للخمسين، أن قيادة الإمارات تسابق الزمن بعزيمة الرجال الأوفياء.

قال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، إن إعلان عام 2020 عام الاستعداد للخمسين، إنما هو بمثابة الركيزة الأساسية لمواصلة العطاء ودعم الإنجازات التي تحققت على أرض زايد الخير في وطن التسامح، وأن دولة الإمارات تمضي جاهدة في بناء أجيال المستقبل ليكملوا مسيرة الحاضر ويحافظوا على انجازات الماضي التي ترسخت قواعدها على مدار 48عاماً، إنجازات سابقت الزمن ورسمت آمال وطموحات وأماني أبناء دولة الإمارات.

طموحنا سقفه السماء

وغرد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية على «تويتر»: «عام الاستعداد للخمسين احتفالية إماراتية مستحقة لمسيرة مباركة وحّدت الإمارات وصنعت إحدى أنجح تجارب الاستقرار والتنمية إقليمياً».

وأضاف: «سنويةٌ نلج منها إلى المستقبل ومشاريعه كالذكاء الاصطناعي والفضاء واقتصاد المعرفة».

وأكد: «موقعنا المقدمة والصدارة، وطموحنا سقفه السماء».

قفزة نوعية

وقال الشيخ محمد بن عبدالله بن سلطان النعيمي، رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان، إن إعلان القيادة الرشيدة عن تخصيص عام 2020 عاماً للاستعداد للخمسين المقبلة، قفزة نوعية لمستقبل الأجيال الواعد، مبيناً أن القرار سيكون الحافز والدافع للإنجاز لكل مسؤول حريص على أن ينشئ استراتيجيات تواكب طموح القيادة.

إبهار العالم

وقالت الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي مديـر عـام مؤسـسة حميد بن راشد النعيمي للأعمال الخيرية والإنسانية: إن إعلان، العام المقبل عام الاستعداد للخمسين يؤكد سعي قيادتنا الرشيدة الدائم إلى تحقيق الآمال والتطلعات التي لا حدود لها، ومواصلة إبهار العالم بما تحققه دولة الإمارات من إنجازات متتالية.

تحقيق التطلعات

اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة يقول: اعتادت دولة الإمارات العربية المتحدة، تقديم العديد من الاستراتيجيات الجديدة كل عام، والتي يمكن من خلالها إلهام العديد من دول العالم، اسـتراتيجية جـديدة تطــل بها الإمارات العام المقبل وهي أكبر استراتيجية وطنية إماراتية لعام 2020، حيث سوف يكون عام الاسـتعداد للخمسين.

إن عام 2020 يشكل فرصة لتكثيف الجهود الأمنية لتحقيق رؤى القيادة وتجسيد توجيهاتها لتحتفي الإمارات بإنجازات 50 عاماً مضت من رحلة الاتحاد في المجال الأمني وتحقيق التطلعات التي تصبو إليها قيادتنا الرشيدة، وكلنا أمل أن يكون الاستعداد للخمسين عاما المقبلة بروح الفريق الواحد.

محطات جديدة

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وقال حمد سالم بن كردوس العامري مدير عام مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية: تتطلع أنظار أبناء الإمارات إلى محطات جديدة، تتحقق فيها الآمال لمزيد من التقدم والارتقاء على سلم النجاح في كل المرافق والدوائر والمؤسـسات.

وأكد أن عام 2020 سيشكل قفزات جديدة استعداداً لليوم الوطني الخمسين، لبلوغ مكانة رفيعة في صدارة الأمم والشعوب في سعيه لتحقيق السعادة والنماء وتحقيق أعلى مراكز المجد والاعتزاز بهذا الوطن الغالي.

ملحمة استثنائية

وأكد فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة البلديات والنقل استعداد الدائرة على الصُعد جميعها للشروع في الاستعداد للخمسين عاماً القادمة، مشيراً إلى أن إعلان القيادة الرشيدة عن عام 2020 «عام الاستعداد للخمسين»، يسطر نهضة ملحمية استثنائية ترسم معالم جديدة لدولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات قيادتها وإبداع أبنائها.

إنجازات عديدة

وأكد الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، أن دولة الإمارات حققت في وقت قياسي من عمرها إنجازات عديدة أبهرت خلالها العالم، وحفرت اسمها بأحرف من ذهب في صفحات التاريخ الخالدة؛ وتعيش حالة فريدة من الازدهار والنماء والرخاء، وبات شعبها واحداً من أكثر شعوب العالم سعادة ورفعة.

مسيرة التنمية

وقالت عهود شهيل مدير عام حكومة عجمان الرقمية: عام 2020 عام الاستعداد للخمسين عاماً، يعدُّ استكمالاً لمسيرة التنمية التي رسم ملامحها الآباء المؤسسون، وكتب قصة نجاحها قادة الوطن، فكان شعبنا قدوةً للشعوب في العطاء، ومؤسساتنا مثالاً للريادة.

التعليم على موعد

وأكدت أمل العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية أن التعليم في دولة الإمارات سيكون على موعد مع نقلة نوعية غير مسبوقة في المنطقة والعالم من خلال تخصيص العام المقبل، ليكون عاماً للاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، إذ يتصدر التعليم أجندة استراتيجيات هذا العام، ليكون إحدى الركائز الأساسية في التخطيط والرؤى والمشروعات التي ستنبثق عنها هذه الاستراتيجيات، والتي ستواكب من خلالها دولتنا مسيرتها المظفرة ريادة وتميزاً ونهضة حضارية محورها الإنسان.

رؤية سباقة

وأكد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي أن إعلان القيادة الرشيدة عن تخصيص عام 2020 عاماً للاستعداد للخمسين المقبلة إنما يترجم رؤية سباقة للقيادة الرشيدة التي آمنت بأن طموح دولة الإمارات لا يحده سقف، ويمتد إلى آفاق المريخ إبداعاً وابتكاراً ورؤى خلاقة لاستشراف المستقبل.