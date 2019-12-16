مقتل طفلين أخوين في قصف روسي شمالي سوريا

إدلب/ أشرف موسى/ الخليج 365

قتل طفلان أخوان وجرح 5 آخرين في قصف روسي على منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا.

وأفادت مصادر في الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) لمراسل الخليج 365 أن طفلين أخوين و5 جرحى سقطوا في قصف جوي على مدينة بنش بريف محافظة إدلب.

وأوضح مرصد تعقب حركة الطيران التابع للمعارضة على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي أن قصفا جويا روسيا استهدف اليوم بلدة بنش وقريتي حران والرفة.

في السياق ذاته قصفت طائرات حربية تابعة للنظام السوري قرى الغدفة ومعصران والسرمان وأبو مكي والحراكي بريف إدلب الجنوبي.

Advertisements

كما قصفت مروحية للنظام مخيما بالقرب من قرية الغدفة، حيث نجح أهالي المخيم في الفرار من القصف لكن الاخير أسفر عن نفوق عدد كبير من الأغنام والتي تشكل مصدر غذاء أساسي لسكان المخيم.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية، على تثبيت "خفض التصعيد".

وقتل أكثر من 1300 مدني جراء هجمات النظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد، منذ 17 سبتمبر/ أيلول 2018.

كما أسفرت الهجمات عن نزوح أكثر من مليون مدني إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.