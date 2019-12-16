"تيكا" التركية تقدم مساعدات لذوي الاحتياجات الخاصة بغزة

غزة / نور أبو عيشة / الخليج 365

وزعت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، الإثنين، أدوات مُساعِدة لنحو 500 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في قطاع غزة.

جاء ذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، التي استقبلت مخازنها تلك الأدوات.

وتضم هذه المساعدات، وفق "تيكا"، نحو 100 كرسي متحرك، و100 مرحاض خاص بذوي الاحتياجات الخاصة، و200 عكاز، و3 آلاف بطانية، إلى جانب مستلزمات أُخرى خاصة بالنظافة الشخصية.

ومن المقرر أن توزّع البطانيات على الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى 500 عائلة فقيرة.

Advertisements

وحسب آخر بيانات وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، فإن عدد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بلغ 127 ألفا و962 شخصا، أي ما نسبته 6.8% من إجمالي سكان القطاع.

والأحد، قدّمت "تيكا" لوزارة الصحة الفلسطينية، 8 أصناف من الأدوية الخاصة بأقسام العمليات والعناية المكثّفة، لصالح مستشفيات غزة.

وخلال الشهر الماضي، زوّدت "تيكا" مستشفيات قطاع غزة بمجموعة من أصناف الأدوية العاجلة.

ويعاني القطاع الصحي بغزة من أزمة نقص الأدوية والمستهلكات الطبية، حيث تقول وزارة الصحة، في أحدث تقاريرها، إن هذه الأزمة تمر في مراحل صعبة دون وجود حلول قريبة.

وحسب الوزارة، فإن 50% من الأدوية الأساسية و25% من المستهلكات الطبية و60% من لوازم المختبرات وبنوك الدم، نفدت من المخازن.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.