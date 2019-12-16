الجيش الإسرائيلي يهدم منزلا جنوبي الضفة الغربية

بيت لحم / قيس أبو سمرة / الخليج 365

هدم الجيش الإسرائيلي، الإثنين، منزلا سكنيا يعود لمواطن فلسطيني جنوبي الضفة الغربية المحتلة بدعوى البناء دون ترخيص.

وقال حسن بريجية مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، للأناضول، إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت خربة عليا (قرية صغيرة)، بمحافظة بيت لحم، وهدمت منزلا يعود للمواطن سميح صلاح.

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وأشار أن عملية الهدم تأتي بزعم البناء بدون ترخيص في مناطق مصنفة "ج".

وتمنع إسرائيل الفلسطينيين من البناء في المناطق "ج" التي تخضع لسيطرتها.

ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق، تخضع المنطقة "أ" للسيطرة الفلسطينية الكاملة، والمنطقة "ب" للسيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية، فيما تقع المنطقة "ج" تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة وتمثل الأخيرة نسبة 61 بالمئة من مساحة الضفة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.