ليبيا.. تجدد الاشتباكات بمحور صلاح الدين جنوبي طرابلس

وليد عبد الله/ الخليج 365

** مصطفى المجعي المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب":

- مسلحو حفتر هم من بادروا بالهجوم على تمركزات قواتنا وجاري الآن التعامل مع الهجوم

** مراسل الخليج 365:

- سماع أصوات للمدفعية الثقيلة في الأحياء الجنوبية للعاصمة

تجددت، الاثنين، الاشتباكات المسلحة بين القوات التابعة للحكومة الليبية، ومسلحي اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بمحور صلاح الدين جنوبي العاصمة طرابلس، وسط سماع أصوات للمدفعية الثقيلة، وفق مصدرين متطابقيْن.

وأضاف المجعي أن "مسلحي حفتر هم من بدأوا بالهجوم على تمركزات قواتنا، وجاري الآن التعامل مع الهجوم".

وفي السياق ذاته، أفاد مراسل الخليج 365 بأن أصوات للمدفعية الثقيلة تسمع من حين لآخر في الأحياء الجنوبية للعاصمة.

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وحسب المصدر نفسه، شهدت محاور القتال في طرابلس، خلال اليومين الماضيين، هدوءا حذرا، فيما تعتبر هذه المرة الأولى التي تبادر فيه قوات حفتر بالهجوم، وذلك منذ خطاب ألقاه الأخير قبل أيام وزعم فيه الأخير بدء عملية اقتحام العاصمة.

والخميس الماضي، وبعد 8 أشهر من فشل قواته في اقتحام طرابلس، زعم حفتر، بدء "المعركة الحاسمة" للتقدم نحو قلب العاصمة.

وسبق لحفتر أن أصدر إعلانات مماثلة أكثر من مرة، دون أن يتحقق ما وعد به، وعندما بدأ الهجوم على طرابلس، في 4 أبريل/ نيسان الماضي، زعمت قواته أنها ستسيطر على العاصمة في 48 ساعة، غير أن هجومه ما زال متعثرا.

وأجهض هجوم حفتر على طرابلس جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للحوار بين الليبيين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.