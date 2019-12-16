العراق.. مقتل 4 جنود بهجوم لداعش شرقي البلاد

ديالى/ حسين الأمير، سرهاد شاكر/ الخليج 365

أعلنت الشرطة العراقية، الاثنين، مقتل 4 جنود وإصابة اثنين آخرين بهجوم شنه عناصر من تنظيم "داعش"، في محافظة ديالى شرقي البلاد.

وقال النقيب حبيب الشمري، للأناضول، إن "مسلحين من تنظيم داعش هاجموا في ساعة متقدمة فجر اليوم حاجزا عسكريا قرب ناحية مندلي شمالي محافظة ديالى، ما أدى إلى مقتل 4 جنود وإصابة اثنين بجروح".

وأشار الشمري أن "قوات مشتركة بدأت عمليات لملاحقة المتورطين بالحادث".

وتشهد محافظة ديالى أعمال عنف متواصلة، تقول قيادات أمنية إن أغلبها ينفذها عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.

وفي سياق متصل، قال النقيب رافع الجبوري من قيادة عمليات نينوى (تتبع للجيش)، إن "مسلحين يعتقد أنهم يتبعون لتظيم داعش الإرهابي، قتلوا جنديا ناحية الشورة (45 كم جنوب الموصل)، ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

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وأضاف، "القوات العراقية نفذت صباح اليوم عملية عسكرية لملاحقة فلول وبقايا تنظيم داعش في أنفاق ووديان ما بين قريتي الأغر وزلحفة ضمن ناحية الشورة".

وأوضح الجبوري أن العملية تمت "على خلفية ورود معلومات استخباراتية أفادت بتسلل عناصر من تنظيم داعش إلى داخل الناحية".

وتجري قوات الأمن في محافظات ديالى، وكركوك وصلاح الدين ونينوى (شمال)، والأنبار (غرب)، عمليات عسكرية متواصلة لمنع عودة نشاط التنظيم.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه والتي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

وزادت وتيرة هجمات التنظيم خلال الأسابيع الأخيرة في المنطقة الوعرة الواقعة بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى شمالي وشرقي البلاد والمعروفة باسم "مثلث الموت".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.