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إنشاء صناديق أمانات بالطرق المؤدية إلى المسجد الحرام

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إسلام الشحات 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

بدأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة في إنشاء صناديق للأمانات على الطرق الرئيسية المؤدية للمسجد الحرام، من أجل حفظ أمتعة وودائع وأمانات ضيوف الرحمن من زوار ومعتمرين وحجاج، التي لا يسمح بدخولها إلى الحرم المكي الشريف.

وقالت مصادر: إن الرئاسة والأمانة تدرسان مواقع صناديق الأمانات، مشيرة إلى أنه جرى وضع المقترحات المناسبة، ولم يتبق سوى التنفيذ على أرض الواقع، إذ سيتم إنشاء هذه الصناديق في المنافذ الرئيسية المؤدية إلى المسجد الحرام، حسب “مكة”.

يذكر أن رئاسة شؤون الحرمين كانت قد أزالت في وقت سابق جميع صناديق الأمانات مع عدد من مجمعات المواضئ بساحات المسجد الحرام، بهدف إضافة مساحات جديدة للمصلين، وتسهيل حركة قاصدي البيت العتيق وإدارة الحشود، من أجل توفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن والزوار والمعتمرين.

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