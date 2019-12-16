أداة ثورية تقلل من خطر الجلطات الدموية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019
طور الباحثون أداة ثورية تزرع في القلب وتقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية القاتلة والجلطات الدموية بنسبة تصل إلى 70 في المائة. وتم تزويد الشريحة الأولى من المرضى في بريطانيا بالأداة التي تسمى "ووتش مان إتش إل إكس"، لأول مرة منذ حصولها على موافقة رسمية أوروبية، ويتم تدريب الجراحين في جميع أنحاء بريطانيا على كيفية زراعتها. وتعمل الآلية التي تشبه الشبك بحجم قطعة معدنية صغيرة مثل المنخل، وتحبس أي جلطات حتى لا تتمكن من التسرب إلى الجسم. ويمكن لهذه الأداة المساعدة على الوقاية من آلاف السكتات الدماغية والنوبات القلبية عن طريق استبدال حبوب ضغط الدم، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.. ويقول الباحثون، إن هذه الأداة توفر خياراً يحتمل أن ينقذ حياة مجموعة من مرضى القلب، وخاصة أولئك الذين يعانون من حالة تسمى الرجفان الأذيني، وهو السبب الأكثر شيوعًا لعدم انتظام ضربات القلب، وهي حالة تؤثر على ما يقرب من مليون شخص في المملكة المتحدة.
وقال الدكتور جون فوران من مستشفي رويال برومبتون وهارفيلد في لندن "هذا الجهاز يمكن أن ينقذ الآلاف من المرضى من السكتات الدماغية والنوبات القلبية". وأضاف "عاجلاً أو آجلاً، سيعاني معظم المرضى الذين يتعاطون أدوية تمييع الدم من نزيف نتيجة العلاج. وتوفر هذه الغرسة غطاء لهؤلاء الأشخاص دون الحاجة إلى الأدوية، مما يقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية وجلطات القلب والأوعية الدموية".
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