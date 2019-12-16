غوغل تطلق إصدار 4K من اللاب توب Pixelbook Go

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

أطلقت شركة غوغل إصدار 4K من اللاب توب Pixelbook Go بسعر يبلغ 1400 دولار أمريكي. وأوضحت الشركة الأمريكية أن اللاب توب الجديد يأتي مزوداً بشاشة قياس 13 بوصة تتمتع بدقة وضوح 4K أي 3840 × 2160 بيكسل، مع كثافة بيكسلات عالية تبلغ 331 بيكسل في البوصة. كما يتضمن اللاب توب معالج إنتل Core i7 مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 16 غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 256 غيغابايت. ويعتمد اللاب توب على نظام التشغيل Chrome OS، ويدعم تقنية البلوتوث وشبكة WiFi 802.11 a/b/g/n/ac اللاسلكية، مع اثنين من الكاميرات، التي تتيح تسجيل الفيديو بدقة Full HD بمعدل 60 صورة في الثانية، بالإضافة إلى منفذ لسماعة الرأس واثنين من منافذ USB Type C. وبفضل تصنيعه من المغنيسيوم يمتاز الجهاز بخفة الوزن حيث يبلغ وزنه 1090 غرام. 24 - د ب أ عودة الى الأعلى

