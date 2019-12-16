اسم جديد لجهاز الألعاب Xbox

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

أعلنت شركة مايكروسوفت أن جهاز الألعاب Xbox سيحمل الاسم الجديد Xbox Series X، على أن يتم طرحه في الربع الرابع من عام 2020. وأوضحت الشركة الأمريكية أن الجهاز يأتي بتصميم جديد يسمح باستخدامه بشكل رأسي أو أفقي، مشيرة إلى أنه يدعم دقة الوضوح 4K البالغة 3840 × 2160 بيكسل على الأقل، مع خيار دعم دقة الوضوح 8K البالغة 7680 × 4320 بيكسل. كما يدعم جهاز الألعاب الجديد معدلات تنشيط صورة تصل إلى 120 صورة في الثانية، في حين يعتمد على معالج ووحدة رسوميات من شركة AMD، بالإضافة إلى أنه يشتمل على منفذ USB ووحدة لتشغيل الأسطوانات.

