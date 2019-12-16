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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي تطبيقات "البلوتوير"؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019
قال مركز حماية المستهلك بولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية إن الهواتف الذكية الجديدة غالباً ما تشتمل على الكثير من التطبيقات المثبتة مسبقاً من طرف ثالث، وغالبا ما تكون هذه التطبيقات خاصة بشبكات التواصل الاجتماعي. وأوضح المركز أن هذه التطبيقات تعرف باسم "بلوتوير" "Bloatware"، مشيراً إلى أن بعض هذه التطبيقات لا يمكن إلغاء تثبيتها، أي لا يمكن إزالتها من الجهاز. ومع ذلك، يمكن للمستخدم تعطيلها على الأقل من أجل إتاحة مساحة خالية في الذاكرة وتسريع وتيرة عمل الهاتف وإطالة فترة تشغيل البطارية من ناحية، وللحيلولة دون عمل هذه التطبيقات في الخلفية، ومن ثم زيادة الأمان من ناحية أخرى.
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