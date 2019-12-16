شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تستقبل البحرينيين في المطار بالورود والأعلام والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبلت إدارة شرطة أمن مطار أبوظبي بمديرية شرطة أمن المنافذ والمطارات، بقطاع شؤون الأمن والمنافذ في شرطة أبوظبي، الأشقاء البحرينيين القادمين إلى مطار أبوظبي الدولي بالورود والأعلام والحلوى؛ ابتهاجاً بمناسبة اليوم الوطني الثامن والأربعين، والذي يصادف السادس عشر من ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وكان في استقبال الأشقاء البحرينيين القادمين عبر المطار عدد من الضباط والشرطة النسائية، ومنتسبي الإدارة والشركاء الاستراتيجيين؛ حيث ارتسمت علامات الفرح والسرور على وجوه المواطنين البحرينيين الذين عبروا عن امتنانهم للاستقبال الحار في وطنهم الثاني الإمارات، كما عبروا عن بالغ تقديرهم لشرطة أبوظبي على هذه المبادرة التي تعكس عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية المشتركة بين البلدين الشقيقين.
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