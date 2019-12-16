«تلاسن» بين تونبرغ وشركة السكك الحديدية الألمانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثارت تغريدة لناشطة المناخ السويدية جريتا تونبرغ اهتماماً واسعاً بين المغردين، وتلاسناً مع شركة السكك الحديدية الألمانية Deutsche Bahn ظهرت فيها وهي تفترش أرضية قطار ألماني. وغردت قائلة: «السفر في قطارات مكتظة عبر ألمانيا، وأنا أخيراً في طريقي إلى المنزل». تُدُووِلت التغريدة على نطاق واسع من أنصار تونبرغ التي كانت عائدة لبلدها بعد رحلة طويلة أبحرت خلالها لأسابيع عبر الأطلنطي، عائدة من نيويورك إلى مدريد لحضور أعمال قمة المناخ التي اختتمت أعمالها قبل يومين. وبعد فترة غردت شركة القطارات الألمانية، مؤكدة أن تونبرغ حصلت على مقعد بالدرجة الأولى، ولم تكمل رحلتها على أرضية القطار. وبدورها غردت هي ثانية موجهة الشكر للشركة التي تستخدم الطاقة الكهربائية، وتعد من أهم وسائل المواصلات صديقة البيئة. وتحولت التغريدة العادية للناشطة، إلى نقاش واسع حول أهمية الاعتماد على القطارات كوسيلة أساسية للسفر، والحد من استخدام الطائرات التي تعد من أهم أسباب زيادة الانبعاثات الكربونية في العالم. وانقسم المغردون بين فريقين: الأول من أنصار البيئة المطالبين بدعم وسائل المواصلات العاملة بالكهرباء. وآخرون يؤكدون أن «الوقت يساوي أموالاً»، وأن العودة إلى رحلات القطارات التي تستغرق عدة ساعات، أمر غير مقبول في القرن الـ21، الذي أصبحت فيه أسعار رحلات الطيران الاقتصادي في متناول الجميع.