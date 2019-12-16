شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات والبحرين.. رؤى موحدة وتقارب شامل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد:محمد إبراهيم

تعد علاقات الإمارات ومملكة البحرين، نموذجاً مشرفاً، توثقه صفحات التاريخ بين البلدين الشقيقين، إذ تتسم بعمق تاريخي وجذور متينة منذ عقود، لاسيما أنها تتميز برؤى موحدة وتقارب في وجهات النظر في مختلف الملفات والقضايا، وسعي الحكومتين إلى استحداث مسارات لتحقيق مصلحة الشعبين الشقيقين، في مختلف المجالات «سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً».

تعد شراكة الإمارات والبحرين، أهم مرتكزات الوحدة الخليجية في مواجهة التحديات والمخاطر المختلفة، لاسيما أن البلدين يملكان مقومات التنمية والنهضة في المجالات كافة، فضلا عن التوافق في الرؤى في مجمل القضايا الإقليمية والدولية، ولهذا فإنهما قادرتان على تثبيت أسس الأمن والاستقرار في المنطقة.

ونحن بصدد الاحتفال باليوم الوطني البحريني، الذي يصادف السادس عشر من ديسمبر، ويحتفل فيه أبناء مملكة البحرين، بتولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد حكم البلاد عام 1999، نستحضر الإنجازات التي أفرزتها علاقات البلدين على الصعد كافة، لاسيما انها تميّزت بالشموليّة والتكامل في مجالاتها التنمويّة والبشرية، من أجل بناء الوطن.

وجرت العادة أن تشارك الإمارات، مملكة البحرين الشقيقة احتفالاتها بفاعلية، وتنظم مجموعة متنوعة من الفعاليات الترفيهية العائلية والعروض الحيّة والثقافية، دعماً للأخوة والمحبة والمواطنة.

علاقات تاريخية

وترتبط الإمارات مع مملكة البحرين بعلاقات تاريخية، تمتد جذورها لعقود طويلة، ساعد في نموها وتطورها الثوابت والرؤى المشتركة، إذ تنبع خصوصيتها من الصلات الحميمة والعلاقات الأخوية المتميزة بين القيادتين، فضلا عما يجمع البلدين من روابط مشتركة، خليجياً وعربياً، ما يجعل دعم الإمارات للمملكة، امتداداً لمواقفها الإنسانية والإنمائية بكل إمكاناتها السياسية والأمنية والاقتصادية في مختلف القضايا والتوجهات.

وتكتسب هذه العلاقات أهمية كبيرة في ظل تمتع البلدين بثقل سياسي وموقع جغرافي واستراتيجي مميز إقليمياً وعالمياً، وتبنيهما سياسة خارجية متوازنة ومعتدلة، وكونهما من النماذج الرائدة في المنطقة في الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتنفيذ سياسات طموحة للإصلاح والتطوير والتحديث.

تنوع العلاقات

ورغم تعدد مجالات علاقات البلدين، فقد حظي البعدان السياسي والاقتصادي بمكانة خاصة، إذ أنشئت اللجنة العليا المشتركة عام 2000 لإيجاد آليات العمل والمشروعات المشتركة، بما يحقق التكامل المنشود، وبلغ حجم التبادل التجاري بينهما نحو 4.7 مليارات دولار، وبلغ 197.4 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الجاري، وسجل الميزان التجاري بين البلدين نحو 34.383 مليون دينار.

قضايا خليجية

وتطابقت المواقف السياسية للبلدين إزاء القضايا الإقليمية والدولية، إذ حرص كلاهما على دعم القضايا الخليجية والعربية، استناداً إلى عضويتهما ودورهما الفاعل في مجلس التعاون، وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ومنظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات.

وتسلّم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أوراق اعتماد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، سفيراً فوق العادة، مفوضاً لمملكة البحرين لدى الدولة.

ورحّب سموّه، بالشيخ خالد بن عبدالله، معرباً عن اعتزازه بعمق أواصر الأخوة التي تجمع البحرين والإمارات. مؤكداً حرص دولة الإمارات، على تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، بما يعود بالنفع عليهما وعلى شعبيهما.

علاقات ثنائية

وكان سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، والشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة، افتتحا مبنى سفارة مملكة البحرين الجديدة في أبوظبي.

وعقدت الدورة الثامنة من اللجنة العليا المشتركة بين الدولتين، حيث ترأس سموّ الشيخ عبد الله بن زايد، الجانب الإماراتي، فيما ترأس الجانب البحريني الشيخ خالد بن أحمد.

واستعرض الجانبان العلاقات المتميزة بينهما، وعبرا عن ارتياحهما لما تحقق من نتائج إيجابية في إطار اجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة، وما اتخذ من خطوات بنّاءة وتعاون وتنسيق يخدم مصالحهما. كما أكدا حرصهما على أهمية تعزيز علاقاتهما في مختلف المجالات واتخاذ خطوات عملية تسهم في تطويرها، تحقيقاً للتكامل المنشود.

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قوة ومتانة

أكد سموّ الشيخ عبدالله بن زايد، متانة علاقات البلدين والشعبين الشقيقين، معرباً عن اعتزازه بما تتسم به من تميز وازدهار على المستويات كافة.

ورحّب وزير الخارجية البحريني بسموّ الشيخ عبدالله بن زايد، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية، التي تستند إلى أسس راسخة من الود والاحترام وما يربطهما من وشائج القربى ووحدة المصير.

وأشار إلى أن اجتماع اللجنة العليا المشتركة، ترجمة لمسيرة طويلة وتاريخية من العلاقات الأخوية على كل الصعد، فقد سارت في تقدم وتناغم مستمرين واتخذت منهجاً نابعاً من الإرادة المشتركة، بما يخدم المصالح ويعزز دور البلدين الإقليمي والدولي.

تنمية المعرفة

كما شهد سموّ الشيخ عبدالله بن زايد، والشيخ خالد بن أحمد، التوقيع على مجموعة من مذكرات التفاهم والاتفاقيات ومذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الثقافية وتنمية المعرفة والتعليم العالي في مجال حماية المستهلك، كما جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بين مصرف البحرين المركزي وسوق أبوظبي العالمي ومذكرة تفاهم في التخطيط الحضري وتنمية المجتمعات العمرانية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في السياحة بين الحكومتين. كما أكد الجانبان تطلعهما إلى تفعيل ما تم التوقيع عليه وإلى التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج عمل جديدة في الفترة المقبلة، والتخطيط لوضع آليات جديدة لتنفيذ مضامينها، ما يعكس رغبتهما في دفع التعاون بينهما إلى آفاق مستقبلية رحبة وطموحة، بما ينسجم ويعزز آليات العمل المشترك.

مجال الفضاء

وفي إطار التعاون في الفضاء، وقّعت وكالة الإمارات للفضاء والهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بمملكة البحرين وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا إعلان مبادئ لتدريب فريق البحرين للفضاء، ويتعاون الطرفان بموجب إعلان المبادئ على تدريب فريق البحرين للفضاء على تقنيات الأقمار الصناعية وخطوات تصميمها وبنائها وإجراء الاختبارات عليها، ومن ثم إطلاقها وتشغيلها والتحكم فيها، إلى جانب التعاون على بناء قمر صناعي مصغر للاستفادة منه في عدد من التطبيقات التي تخدم البحث العلمي وتنفيذ عدد من الدراسات المتعلقة بالبيئة.

وأكد الجانبان رفضهما المطلق والقاطع للتدخلات الإيرانية السافرة والمتكررة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين والدول العربية، واستنكارهما دعم إيران للجماعات الإرهابية وتمويلها بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وشددا على ضرورة التزام إيران بمبادئ ونصوص القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، التي تقضي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها واستقلالها ومبادئ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها أو اتخاذ أي إجراءات تؤدي إلى زيادة التوتر وزعزعة أمن واستقرار المنطقة، وأكد الجانب الإماراتي دعمه لكل ما تتخذه مملكة البحرين من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

سيادة واستقلال

وترتكز سياسة البحرين الخارجية، على تأكيد سيادة واستقلال ووحدة أراضي المملكة إقليمياً وعربياً ودولياً، وصيانة وحماية مصالح البحرين الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية في الخارج والدفاع عنها وتنمية وتعزيز وتقوية الروابط والعلاقات بين مملكة البحرين وكل الدول والهيئات العربية والدولية ودعم القضايا العادلة للأمة العربية والإسلامية، وفي مقدمتها قضية فلسطين والقدس الشريف.

وعلى المستوى الاقتصادي تحرص البحرين على خلق بيئة تجارية ملائمة للمستثمرين ورجال الأعمال، وبحكم موقعها الاستراتيجي، ونظراً لالتزامها ببناء مستقبل أفضل، أصبحت مملكة البحرين مركز الأعمال الأكثر رسوخاً في منطقة الخليج، من حيث توفير البيئة الأكثر حرية وشفافية لخدمة الشركات والمجتمع المحلي.