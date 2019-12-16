البحرين تحتفل بعيدها الوطني: "لبيك يا وطن"









اسماء السيد - المنامة: تحتفل البحرين بعيدها الوطني الـ48 والذكرى العشرين لتولي الملك حمد آل خليفة مقاليد الحكم تحت شعار "لبيك يا وطن"، في ظل إنجازات كبيرة في شتى الحقول والميادين التنموية.

وبهذه المناسبة أصدر العاهل البحريني، مساء أمس، عفواً ملكياً عما تبقى من مدة العقوبة لنحو 269 سجيناً.

وخصصت هيئة البحرين للثقافة والآثار 22 فعالية احتفاءً بالأعياد الوطنية سيتم إقامتها في مختلف أنحاء المملكة وعبر فعاليات متنوّعة تعكس غنى وعراقة البحرين التي يعود تاريخها لآلاف السنين.

وأعلن بريد البحرين بوزارة المواصلات والاتصالات، بالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والآثار، إصدار طابع تذكاري واحد، متوّجًا بصورة الملك حمد بن عيسى وبكلمات "قلوب تصافت وشعب حمد".

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وشهدت مملكة البحرين خلال الفترة الماضية إنجازات حضارية ضخمة تشكل عنواناً لمرحلة زاهرة من التحديث الشامل من خلال المشروع الإصلاحي الذي يشكل دعامة أساسية لكل مشاريع التطور والنهضة على كافة المستويات، وخصوصاً على صعيد الإصلاحات السياسية والديمقراطية، وصون حقوق الإنسان، ومجالات التنمية الاقتصادية، والبشرية المستدامة، وتقدم دور المرأة.

وتسير البحرين وفق خطط استراتيجية مدروسة تمتد لمستقبل بعيد الأمد من خلال "رؤية البحرين 2030" والتي تضع توجهات ورؤى البحرين التنموية للمستقبل، وفق خطة محكمة، واستناداً إلى العدالة والتنافسية وتحقيق أكبر قدر من التنمية المتوافقة مع ما تشهده البلاد من تجربة ديمقراطية رائدة، تعزز من خلالها مناخ الحرية والانفتاح، والتطور، والمواطنة، وحقوق الإنسان، حيث ازداد فيها نطاق التقدم والإصلاحات إلى ما وراء الحدود.