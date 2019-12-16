- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يلتقى رؤساء وأعضاء البرلمانات الإقليمية والدولية.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعدد من رؤساء وأعضاء البرلمانات الإقليمية والدولية، قائلا :" الإمارات منذ نشأتها تمد جسور التواصل مع مختلف شعوب العالم".
محمد بن زايد
وقال محمد بن زايد عبر حسابه الرسمى عبر موقع تويتر :"سعدت اليوم بلقاء عدد من رؤساء وأعضاء البرلمانات الإقليمية والدولية..تبادلنا الأحاديث حول القيم المشتركة التي تجمعنا على الخير والتعاون والتعايش.. الإمارات منذ نشأتها تمد جسور التواصل مع مختلف شعوب العالم وتبني علاقاتها مع الدول على أسس الاحترام المتبادل والتعاون المشترك".
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
الشيخ محمد بن زايد
محمد بن زايد آل نهيان
ولى عهد أبو ظبى
كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد يلتقى رؤساء وأعضاء البرلمانات الإقليمية والدولية.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.