شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يلتقى رؤساء وأعضاء البرلمانات الإقليمية والدولية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعدد من رؤساء وأعضاء البرلمانات الإقليمية والدولية، قائلا :" الإمارات منذ نشأتها تمد جسور التواصل مع مختلف شعوب العالم".



محمد بن زايد

وقال محمد بن زايد عبر حسابه الرسمى عبر موقع تويتر :"سعدت اليوم بلقاء عدد من رؤساء وأعضاء البرلمانات الإقليمية والدولية..تبادلنا الأحاديث حول القيم المشتركة التي تجمعنا على الخير والتعاون والتعايش.. الإمارات منذ نشأتها تمد جسور التواصل مع مختلف شعوب العالم وتبني علاقاتها مع الدول على أسس الاحترام المتبادل والتعاون المشترك".

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الشيخ محمد بن زايد آل نهيان



الشيخ محمد بن زايد



محمد بن زايد آل نهيان