مقتل وإصابة 10 عسكريين عراقيين فى هجمات لـ"داعش" بديالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل 5 عسكريين عراقيين وأصيب 5 آخرون، جراء عمليتين إرهابيتين لتنظيم داعش فى ديالى، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم الاثنين.
وذكرت خلية الإعلام الأمنى العراقى - فى بيان لها - أن عناصر من تنظيم داعش الإرهابي استهدفت أمس الأحد نقطة تابعة لكتيبة دبابات الفرقة الخامسة في قرية نوفل بقضاء المادية بمحافظة ديالي ؛ ما أسفر عن مقتل عسكريين اثنين وإصابة آخر.
كما استهدفت عناصر من داعش، قوة تابعة للفرقة الخامسة في منطقة الندى بقضاء بلدروز مما أسفر عن مقتل 3 عسكريين وإصابة 4 آخرين بينهم ضابط.
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