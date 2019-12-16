شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى : 9 إصابات فى صفوف العسكريين جراء اشتباكات بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش اللبنانى، اليوم الاثنين، وقوع 9 إصابات فى صفوف قواته تراوحت ما بين الجروح والرضوض، جراء الاشتباكات والمصادمات العنيفة التي وقعت في العاصمة بيروت ليل أمس.

وذكر الجيش اللبناني - في بيان له اليوم - أن "الفوضى العارمة" التي شهدها وسط العاصمة بيروت تخللها أعمال شغب وتعد على الممتلكات العامة والخاصة وإلقاء المفرقعات النارية باتجاه القوى الأمنية من قبل عدد من الأشخاص.

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وأشار إلى أن وحدات الجيش انتشرت في المنطقة وعملت على مؤازرة عناصر جهاز قوى الأمن الداخلي للحفاظ على الاستقرار ووقف التعديات، وقد تمكنت من إعادة الوضع إلى ما كان عليه.

وكانت شوارع بيروت قد تحولت ليل أمس إلى ساحات اشتباك على نطاق واسع بين المتظاهرين والقوى الأمنية، حيث استخدم المتظاهرون الحجارة والمفرقعات النارية في التعدي على قوى الأمن وقوات مكافحة الشغب والتي ردت بإطلاق القنابل المسيلة للدموع بغزارة، ووقعت مطاردات وعمليات كر وفر في شوارع العاصمة بين المتظاهرين والعناصر الأمنية.

وتدخلت وحدات من الجيش اللبناني لإيقاف الاشتباكات والمصادمات العنيفة، لاسيما بعدما تصاعدت حدة المواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية، وكذلك المواجهات المتبادلة بين المتظاهرين ومجموعات من الأشخاص، وأخذت منحى تصاعديا وطابعا داميا.