شكرا لقرائتكم خبر عن سفير روسيا لدى العراق يبحث قضية "أطفال" الروس المتهمين بالإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث السفير الروسى لدى العراق ، ماكسيم ماكسيموف ، خلال لقائه اليوم الإثنين، رئيس مجلس القضاء الأعلى فى العراق ، فائق زيدان ، قضية تسليم أطفال المواطنين الروس المتهمين بالإرهاب.

وأفاد بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى ، بثته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أن الجانبين استعرضا - خلال اللقاء- قضية تسليم أطفال المواطنين من حملة الجنسية الروسية، المتهمين بالإرهاب .