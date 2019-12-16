شكرا لقرائتكم خبر عن سفير روسيا لدى العراق يبحث قضية "أطفال" الروس المتهمين بالإرهاب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث السفير الروسى لدى العراق ، ماكسيم ماكسيموف ، خلال لقائه اليوم الإثنين، رئيس مجلس القضاء الأعلى فى العراق ، فائق زيدان ، قضية تسليم أطفال المواطنين الروس المتهمين بالإرهاب.
وأفاد بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى ، بثته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أن الجانبين استعرضا - خلال اللقاء- قضية تسليم أطفال المواطنين من حملة الجنسية الروسية، المتهمين بالإرهاب .
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