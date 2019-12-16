شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان: زيارة عمران خان للبحرين بداية عصر جديد للعلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مساعدة رئيس الوزراء الباكستانى لشؤون الإعلام فردوس عاشق أعوان، اليوم الاثنين، أن زيارة رئيس الوزراء عمران خان إلى البحرين تلبية لدعوة من الملك البحرينى الشيخ حمد بن عيسى بن سلام آل خليفة ، كانت بمثابة بداية عصر جديد للعلاقات الثنائية .

وكتبت أعوان - فى سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"- إن حضور رئيس الوزراء الباكستانى لليوم الوطنى البحرينى كضيف شرف ومنح أعلى جائزة مدنية فى البحرين، هو دليل على نفوذ باكستان المتزايد فى المنطقة والعالم.

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وأضافت المسؤولة الباكستانية أن هذه الزيارة ستعزز العلاقات الثنائية مع البحرين وتفتح آفاقا جديدة للتعاون فى مختلف المجالات ، وأن باكستان تتمتع بعلاقات دينية وثقافية قائمة على الثقة المتبادلة ، كما أن شعبى البلدين عاقدا العزم على تعزيز هذه العلاقات .

وذكرت مساعدة رئيس الوزراء الباكستانى أن أكثر من 100 ألف باكستانى يعيشون فى البحرين ويضطلعون بدور فى التنمية الاقتصادية هناك، موضحة أن زيارة عمران خان ستساعد فى تعزيز التجارة الثنائية والاستثمار.