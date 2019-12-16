الجيش الإسرائيلي يقرر اعتقال ناشطة فلسطينية 4 أشهر إداريا

رام الله / قيس أبو سمرة / الخليج 365

قرر الجيش الإسرائيلي، الإثنين، سجن ناشطة فلسطينية بمجال الدفاع عن قضايا المعتقلين بالسجون الإسرائيلية، لمدة 4 أشهر إداريا (دون محاكمة أو توجيه تهمة محددة لها).

وقال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "قائد المنطقة الوسطى (الضفة الغربية) بالجيش الإسرائيلي وقع قرارا يقضي بسجن الناشطة الفلسطينية بشرى الطويل (26 عاما) لمدة 4 أشهر إداريا".

وأشار النادي إلى أن "الطويل" تقبع حاليا في سجن "هشارون"، شمالي البلاد.

والأربعاء، اعتقل الجيش الإسرائيلي "الطويل" من منزلها في مدينة البيرة، وسط الضفة الغربية.

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وبشرى الطويل، ناشطة في قضايا المعتقلين، وإعلامية، وسبق أن تعرضت للاعتقال عدة مرات من قبل السلطات الإسرائيلية.

وباعتقال "الطويل" يرتفع عدد المعتقلات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية لـ 42 معتقلة، بينهن ثلاث معتقلات إداريا، بحسب نادي الأسير.

والاعتقال الإداري؛ قرار اعتقال دون محاكمة، تُقره المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع قائد "المنطقة الوسطى" (الضفة الغربية) في الجيش الإسرائيلي، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل.

ومن الممكن أن تمدد السلطات الإسرائيلية الحكم الإداري، مرات عديدة، بذريعة أن المعتقل يُعرِّض أمن إسرائيل للخطر. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.