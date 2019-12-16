العراق.. مقتل 5 أشخاص من عائلة واحدة بهجوم مسلح في البصرة

العراق/علي جواد/الاناضول
أفاد مصدر في الشرطة العراقية اليوم، الإثنين، أن عائلة مكونة من 5 أفراد قتلوا بهجوم مسلح شنه مجهولون على منزلهم في محافظة البصرة، جنوبي البلاد.
وقال المصدر وهو ملازم أول في شرطة البصرة طلب عدم الاشارة لاسمه، لوكالة "الخليج 365"، إن "مسلحين مجهولين يستقلون سيارة مدنية اقتحموا منزلا في منطقة القبلة غربي البصرة واطلقوا النار من مسدسات مزودة بكواتم صوت على عائلة مكونة من أب وأم وثلاثة أطفال وأردوهم قتلى".
وأضاف المصدر، أن "طفلة بعمر عام واحد لم تقتل".
وأشار إلى أن السلطات الأمنية فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث الذي لم تتضح دوافعه على الفور.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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