مسلحين مدعومون من إيران يختطفون ناشط عراقي

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صحيفة الخليج الالكترونية
أفاد شهود عيان اليوم الاثنين أن مسلحين مجهولين من الميليشيات المدعومة من إيران , اختطفوا الناشط المدني غيث الفتلاوي أثناء عودته من ساحة التحرير ببغداد واقتادوه إلى جهة مجهولة في محافظة كربلاء.
وذكر الشهود لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)- “أن الناشط غيث الفتلاوي وهو من أهالي قضاء الهندية في كربلاء اختطف من قبل مسلحين مجهولين أثناء عودته من ساحة التحرير ببغداد إلى منزله في كربلاء ولا يزال مصيره مجهولاّ”.
وفي محافظة النجف تعرض الناشط المدني ضاري ناصر حسين إلى محاولة اغتيال عندما حاول مسلحون دهسه بسيارة بعد عودته إلى منزله من ساحة التظاهر والاعتصام بالمحافظة وتعرض إلى اصابات خطيرة تم نقله على إثرها إلى مستشفى الصدر لتلقي العلاج.
وتشهد ساحات التظاهر في بغداد و9 محافظات عراقية عمليات اغتيال وخطف تطال الناشطين والإعلاميين المشاركين في المظاهرات الاحتجاجية وبشكل شبه يومي.
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