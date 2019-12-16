مواجهة نارية لريال مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

صحيفة الخليج الالكترونية

أسفرت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، التي أجريت اليوم الإثنين، في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية عن العديد من المواجهات النارية.

ويصطدم ريال مدريد صاحب الرقم القياسي في تلك البطولة (13 لقبًا) بمانشستر سيتي، فيما يواجه ليفربول حامل اللقب نظيره أتلتيكو مدريد.

نتيجة القرعة

بوروسيا دورتموند × باريس سان جيرمان ريال مدريد × مانشستر سيتي أتالانتا × فالنسيا أتلتيكو مدريد × ليفربول تشيلسي × بايرن ميونخ ليون × يوفنتوس توتنهام × لايبزيج نابولي برشلونة

قواعد القرعة

الفرق التي تأهلت في الصدارة ستضمن خوض مواجهة الإياب في ثمن النهائي على ملعبها، ما يعني أن لقاء الذهاب سيكون على ملعب الفريق، الذي تأهل كوصيف.

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لا يمكن لأي فريق مواجهة آخر من ذات البلد في دور الـ16، كما سيتم إبعاد المتأهلين من مجموعة واحدة عن بعضهما، أي مثلًا لا يمكن لبرشلونة أن يواجه ريال مدريد أو دورتموند، فالأول من بلده، والثاني كان في مجموعته.

مواعيد المباريات

تقرر خوض مباريات ذهاب ثمن النهائي أيام 18، 19، 25 و26 فبراير/ شباط عام 2020، على أن تقام جولة الإياب أيام 10، 11، 17 و18 مارس / آذار.

وفور انتهاء منافسات دور الـ16، سيجري اليويفا قرعة أخرى لدور الـ8 ونصف النهائي وكذلك المباراة النهائية يوم 20 مارس/ آذار من العام المقبل.

وبالنسبة لقرعة المباراة النهائية، فإنها ستكون لتحديد المضيف والضيف للقاء، حيث يستحوذ الأول على بعض الامتيازات، منها اللعب بالطاقم الأساسي حال تعارض الألوان، والاستئثار بغرفة خلع الملابس الرئيسية في الملعب، وغيرها.