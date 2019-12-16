شكرا لقرائتكم خبر عن قرار مفاجئ بتأجيل موعد تطبيق «لائحة الوظائف التعليمية» الجديدة.. والكشف عن السبب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارتا الخدمة المدنية والتعليم، اليوم الاثنين، تأجيل موعد تطبيق “لائحة الوظائف التعليمية” بنسختها الجديدة إلى 10 ذي القعدة 1441هـ، وذلك بديلاً عن الموعد المقرر بتاريخ 26 ربيع الثاني لعام 1441هـ.

وقال بيان مشترك نشرته “وزارة التعليم” على حسابها في موقع “تويتر”: إنه سيتم “إجراء عدد من التعديلات على لائحة الوظائف التعليمية وفق ما اعتمدته لجنة البت في لوائح الخدمة المدنية”.

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وأوضح البيان أن “التأجيل والتعديل على اللائحة؛ بناءً على طلب (التعليم) بما يحقق توجهات القيادة الرشيدة نحو الانتقال السلس للائحة الجديدة دون أي تأثير سلبي على سير العملية التعليمية للطالب والمعلم في منتصف العام الدراسي”.

وأشار إلى أن “التعديلات التي أجريت بجهود من وزارة التعليم اشتملت على تحسينات تتعلق بالنقل والترقية ومكافأة نهاية الخدمة وعدم التأثير سلباً على الميزات المالية التي سيحصل عليها المعلم والمعلمة ممن سيتم نقلهم إلى لائحة الوظائف التعليمية الجديدة”.

وختم البيان، بالتأكيد على أن “اللجان التنفيذية المشتركة من وزارتي الخدمة المدنية والتعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب الخليج 365 استكمال الجوانب التنفيذية المتعلقة بتطبيق لائحة الوظائف التعليمية، وسلم رواتب الوظائف التعليمية؛ بهدف استيعاب التعديلات التي تمت على اللائحة”.